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Вперше в Україні: у Львові врятували пацієнтку з допомогою методики віртуальної реальності

Юлія Осим

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У лікарні швидкої медичної допомоги Львова вперше в Україені провели операцію на серці зі застосуванням методики віртуальної реальності. Врятованою пацієнткою тсала 12-річна дівчинка, яка страждала на симптоматичну артеріальну гіпертензію. Про це повідомили у пресслужбі медзакладу, передає Львівський портал.

Команда лікарів Центру серця і судин львівської клінічної лікарні швидкої допомоги вперше в Україні провела найбільш сучасне оперативне втручання з передопераційним моделюванням методикою віртуальної реальності.

У 12-річної дівчинки під час обстежень виявили вроджену ваду серця – коарктацію аорти. Це стан, при якому наявне звуження просвіту аорти, внаслідок чого розвивається підвищений тиск у верхній половині тіла. Відтак, пацієнтка страждала симптоматичною артеріальною гіпертензією з тиском 160-180 мм.рт.ст.

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Львівські медики на основі результатів обстеження за допомогою сучаснизх технологій провели віртуальну реконструкцію  анатомії аорти та її гілок, що у свою чергу допомогло обрати найбільш сучасну та малотравматичну тактику подальшого лікування.

Вроджену ваду судини лікарі ліквідували за допомогою малоінвазивної ендоваскулярної процедури – встановлення стенту у просвіт судини.

Як результат після успішно проведеного оперативного втручання у дівчинки нормалізувався артеріальний тиск, а також зникла різниця тиску між верхніми та нижніми кінцівками.

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Фото КЛШМД

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