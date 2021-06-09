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У Львові п'яний чоловік стріляв з пневмата на ігровому майданчику школи

Юлія Осим

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У Львові нетверезий чоловік стріляв з пневматичного пістолета на території школи. Інцидент стався на ігровому майданчику біля навчального закладу на вулиці Симона Петлюри. Як виявилося, львів’янин перебував у стані алкогольного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

9 червня вранці близько 9:00 патрульні почули постріли постріли з ігрового майданчику, що на території школи на вулиці Симона Петлюри у Львові. Прибувши на місце події, вони помітили чоловіка, який сидів на перекладині і був в нетверезому стані.

Під час поверхневої перевірки у нього виявили, ймовірно, пневматичний пістолет. також очевидці стрілянини надали патрульним відео-підтвердження.

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На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Для встановлення обставин, 35-річного львів’янина супроводили у відділ поліції.

У результаті на нього пістолет

склали протокол за ч.1 ст. 174 (Стрільба з пневматичної зброї в населених пунктах і в невідведених для цього місцях) КУпАП.

Також винесли дві постанови: за ч. 1 ст. 178 (Розпиття алкогольних напоїв та поява у нетверезому вигляді в громадських місцях) та за ст. 175-1 (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) КУпАП.

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