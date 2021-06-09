ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині громада хоче повернути землі вартістю понад 20 мільйонів

Юлія Осим

|

Громаді на Жовківщині можуть повернути у власність майже 18 га землі. А також заборгованість орендної плати, що на сьогодні становить понад пів мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Як зазначається, за позовом Жовківської окружної прокуратури відкрито провадження у справі повернення землі площею майже 18 га та вартістю понад 20 млн грн.

У жовтні 2019 року Добросинська сільська рада колишнього Жовківського району передала в оренду юридичній особі земельну ділянку в селі Добросин, призначену для будівництва та обслуговування сонячної електростанції. Однак орендар не виконував вимог договору, зокрема, не сплачував орендну плату.

За інформацією прокуратури, в суді прокурори вимагатимуть не лише повернути землю у власність громади, а також стягнути заборгованість з орендної плати та пені в сумі понад пів мільйона гривень та розвірвати договір оренди.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому
Ольга ДЕНИСЯКА
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому

На Львівщині фактично щодня зникає одна дитина. На щастя, поліція всіх знаходить та повертає батькам. Згідно зі статисти...

День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я
Анастасія ПИЖ
День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я

Міжнародний день захисту дітей цього року припадає на вівторок, 1 червня. Це свято, засноване у Франції в середині минул...

Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами
Анастасія ПИЖ
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібн...

Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...