На Львівщині громада хоче повернути землі вартістю понад 20 мільйонів

Громаді на Жовківщині можуть повернути у власність майже 18 га землі. А також заборгованість орендної плати, що на сьогодні становить понад пів мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

Як зазначається, за позовом Жовківської окружної прокуратури відкрито провадження у справі повернення землі площею майже 18 га та вартістю понад 20 млн грн.

У жовтні 2019 року Добросинська сільська рада колишнього Жовківського району передала в оренду юридичній особі земельну ділянку в селі Добросин, призначену для будівництва та обслуговування сонячної електростанції. Однак орендар не виконував вимог договору, зокрема, не сплачував орендну плату.

За інформацією прокуратури, в суді прокурори вимагатимуть не лише повернути землю у власність громади, а також стягнути заборгованість з орендної плати та пені в сумі понад пів мільйона гривень та розвірвати договір оренди.

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