На Львівщині чоловік на власному подвір'ї вистрілював ворон з рушниці

Вранці 9 червня мешканець Кам’янки-Бузької на власному подвір’ї вистрілював з рушниці. Правопорушнику загрожує штраф. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Інцидент стався 9 червня близько 5:30 у Кам’янці-Бузькій. Патрульні отримали повідомлення про те, що на одній з вулиць міста були чутні постріли.

За вказаною адресою негайно прибули правоохоронці. Як встановлено, 41-річний місцевий мешканець, на території власного домогосподарства, здійснив кілька потрілів з мисливської рушниці, за його словами – у ворон.

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Повідомляється, що поліцейські вилучили у чоловіка зброю, дозвіл на неї та склали адмінпротокол за ст.174 (Стрільба з вогнепальної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) КУпАП. Порушнику загрожує покарання у вигляді штрафу від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї.

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