ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині чоловік на власному подвір'ї вистрілював ворон з рушниці

Юлія Осим

|

Вранці 9 червня мешканець Кам’янки-Бузької на власному подвір’ї вистрілював з рушниці. Правопорушнику загрожує штраф. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Інцидент стався 9 червня близько 5:30 у Кам’янці-Бузькій. Патрульні отримали повідомлення про те, що на одній з вулиць міста були чутні постріли.

За вказаною адресою негайно прибули правоохоронці. Як встановлено, 41-річний місцевий мешканець, на території власного домогосподарства, здійснив кілька потрілів з мисливської рушниці, за його словами – у ворон.

Реклама партнерів

Повідомляється, що поліцейські вилучили у чоловіка зброю, дозвіл на неї та склали адмінпротокол за ст.174 (Стрільба з вогнепальної зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) КУпАП. Порушнику загрожує покарання у вигляді штрафу від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією зброї.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому
Ольга ДЕНИСЯКА
Виклик вулиці чи батькам? Чому діти тікають з дому

На Львівщині фактично щодня зникає одна дитина. На щастя, поліція всіх знаходить та повертає батькам. Згідно зі статисти...

День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я
Анастасія ПИЖ
День захисту дітей з «АТБ»: найменшим українцям дарують надію та допомагають повернути здоров'я

Міжнародний день захисту дітей цього року припадає на вівторок, 1 червня. Це свято, засноване у Франції в середині минул...

Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами
Анастасія ПИЖ
Як у 2021 році «АТБ» наповнює бюджет, розширює мережу та забезпечує українців найсвіжішими продуктами за доступними цінами

Перший квартал поточного року продемонстрував, що компанія «АТБ», яка є багаторічним лідером української галузі роздрібн...

Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту
Ольга ДЕНИСЯКА
Електросамокати є – правил немає. Коли візьмуться за водіїв екотранспорту

Цієї весни у Львові значно зріс попит на прокат електросамокатів. Зручно і економить багато часу, пояснюють їх користува...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...