Авіакомпанія «Мотор Січ «закрила рейс Київ–Львів

«Мотор Січ» оголосила про закриття двох внутрішніх маршрутів Київ – Львів і Київ – Одеса на сезон зимової навігації 2019/2020 років. Про це йдеться у дописі авіаперевізника на офіційній сторінці у Фейсбук.

Закриття рейсів пояснюють оптимізацією роботи перевізника.

«У зв’язку з оптимізацією роботи, у зимовий період 2019/2020 року, авіакомпанія «Мотор Січ» буде здійснювати регулярні рейси тільки за маршрутами Запоріжжя – Київ і Запоріжжя – Мінськ», – йдеться у повідомленні.

Авіаперевізник просить пробачення за скасовані рейси та дає можливість пасажирам повернути куплені квитки.

«Для вирішення питань щодо повернення авіаквитків, просимо звертатися у контактний центр Авіакомпанії Мотор Січ. Телефони: +38 061 265 4032; +38 061 720 5452», – заявили у авіакомпанії.

Частота польотів між Запоріжжям і Києвом збільшена з шести до 12 рейсів на тиждень. На лінії Запоріжжя–Мінськ «Мотор Січ» літає чотири раз на тиждень.