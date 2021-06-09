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Львів’янина засудили до довічного ув’язнення за вбивство

Ольга Денисяка

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Суд засудив до довічного ув’язнення 35-річного львів’янина. Злочинець у 2016 році під час сварки вдарив чоловіка ножем, який за декілька годин помер у лікарні від отриманих травм. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Встановлено, що у липні 2016 року близько опівночі, після завершення перегляду футбольного матчу у барі неподалік ТЦ «Арсен» (місто Львів),  між чоловіком та потерпілим раптово виник конфлікт.

Для того щоб врегулювати суперечку, до них підійшов брат жертви за що отримав кулаком в обличчя від обвинуваченого. Тоді підсудний вирішив закінчити розпочату суперечку, розвернувся до свого опонента,  дістав ніж із кишені та тричі ударив. Від отриманих травм останній помер у лікарні через декілька годин.

35-річного львів’янина обвинувачували у вчинені умисного вбивства та нанесенні умисного легкого тілесного ушкодження (п.13 ч.2 ст.115, ч.1 ст.125 КК України). Суд визнав його винним та призначив найвищу міру покарання – довічне позбавлення волі.

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