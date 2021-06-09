Львів’ян запрошують на концерти у Митрополичих садах в рамках проєкту «Україна 30»

Компанія «BIGSHOW Agency» організовує низку концертів у Митрополичих садах в рамках проєкту «Україна 30». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

«Україна 30» – це унікальна серія концертів до 30-річчя Незалежності України, які розкривають всю різномастість форм та жанрів музичної душі України (від етнічної музики до класики)», – повідомили у «BIGSHOW Agency».

Проект стартує 18 червня із концерту о 19:30 «Легенди Світового Джазу» – спеціальної програми від одних із найкращих джазменів України та східної Європи проекту «ShockolaD».

На сцені творитимуть неперевершені лідери проекту: один з найкращих барабанщиків України Ігор Гнидин; одна з найкращих піаністок Анастасія Літвінюк; блюзмен та грувовий басист Андрій Кохан; молодий та драйвовий саксофоніст з запальними імпровізаціями Андрій Дулиш. І, звичайно, оригінальні та яскраві вокалісти Юлія Швед і Павло Ільницький (якого називають «український Сінатра»).

Музиканти даруватимуть удову атмосферу, наповнюючи енергією легендарних світових джазових та популярних хітів Френка Сінатри, Луї Армстронга, Майкла Джексона, Біла Візерса, Рея Чарльза та українських ретро шлягерів у власних аранжуваннях.

А вже 19 червня о 19:30 «Віртуози Львова» зіграють у Митрополичих садах концерт «Від Вівальді до Маккартні».

Музиканти проведуть Вас через чарівний світ музики, починаючи з легких творів творів Штрауса, Моцарта та Вівальді, до композицій, які стали сучасною класикою – творів Пола Маккартні та пісень з улюблених фільмів.

«Дозвольте собі на кілька годин поринути в інший світ, в якому поєдналися легендарні мелодії у виконанні кращого оркестру та атмосфера сакрального місця з вражаючим краєвидом на історичну частину Львова. І все це – під спів пташок та захід сонця з Святоюрської гори. Музика, легке вино і аромати літнього саду подарують Вам справді чарівний вечір, який захочеться згадувати ще довго», – зазначають у компанії «BIGSHOW Agency».

Окрім того, 20 червня в день свята Трійці о 19:30 у Митрополичих садах лунатиме літній джаз.

Одні з найкращих джазменів України зіграють спеціальну джазову програму із улюблених вокальних та інструментальних хітів і стандартів. Програма «Літній Джаз в саду» – це унікальна підбірка хітів Френка Сінатри, Тоні Беннета, Енді Уільямса та українські ретро шлягери у власних аранжуваннях.

Своїми виступами чаруватимуть Анастасія Литвинюк та Ігор Гнидин (лідери проекту SHOCKOLAD), темпераментний контрабасист Сергій Федорчук та яскрава вокалістка Юлія Швед. Спеціальна гостя – неймовірна музикантка Соломія Чубай.

Унікальність Митрополичих садів полягає в тому, що це закрита територія, яка належить до Святоюрського комплексу, де розташовані Митрополичі палати та дивовижної краси сад, який є перлиною барокового мистецтва поблизу головного Собору міста Лева.

«Найкращі люди з легендарною Музикою в Атмосферному мальовничому місці з гарним краєвидом на центральну давню історичну частину міста Львова.

Усі заходи проходитимуть з дотриманням правил безпеки.

Квитки за посиланням на bigshow.ua

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