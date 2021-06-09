Львів’ян запрошують на довгоочікуваний концерт «Наші без Раші.Live»

Гумористичний концерт «Наші без Раші.Live», який переносили шість разів через карантинні обмеження та локдауни нарешті відбудеться 17 червня у Національному театрі ім. М. Заньковецької. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
На концерті для вас знову оживуть вже улюблені персонажі авторських скетчів колективу «НАШІ БЕЗ РАШІ» — власник автосалону у Петра, поляки Влодик та Пшемик, Ромко зі Львова, Марта і Тіхон, Франческа і Степан, Антон і Орися та всі ті, хто вам так полюбився за час існування колективу.
Квитки за посиланням на концерт о 18:00 – Gastroli.ua1 та о 20:00 – Gastroli.ua2
Що таке «НАШІ БЕЗ РАШІ»?
Це країна, в якій наші на питання: «як справи?» відповідають «чудово», а не традиційне «аби не гірше».
В наших містах щодня відкриваються інноваційні «стартапи», а не кіоски з цигарками.
Наші в першу чергу дивляться на те, що відбувається в них вдома, а не в сусідів.
І найголовніше – наші впевнені, що в них все буде добре, адже «Наші без Раші!»
За гумор відповідають актори: Роман Гапачило, Ілля Клим, Сергій Слободянюк та інші.
За атмосферу відповідає: музичний «Колєґи бенд».
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Андрій Котенський