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Львів’ян запрошують на довгоочікуваний концерт «Наші без Раші.Live»

Андрій Котенський

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Гумористичний концерт «Наші без Раші.Live», який переносили шість разів через карантинні обмеження та локдауни нарешті відбудеться 17 червня у Національному театрі ім. М. Заньковецької. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

На концерті для вас знову оживуть вже улюблені персонажі авторських скетчів колективу «НАШІ БЕЗ РАШІ» — власник автосалону у Петра, поляки Влодик та Пшемик, Ромко зі Львова, Марта і Тіхон, Франческа і Степан, Антон і Орися та всі ті, хто вам так полюбився за час існування колективу.

Квитки за посиланням на концерт о 18:00 – Gastroli.ua1 та о 20:00 – Gastroli.ua2

Що таке  «НАШІ БЕЗ РАШІ»?

Це країна, в якій наші на питання: «як справи?» відповідають «чудово», а не традиційне «аби не гірше».

В наших містах щодня відкриваються інноваційні «стартапи», а не кіоски з цигарками.

Наші в першу чергу дивляться на те, що відбувається в них вдома, а не в сусідів.

І найголовніше – наші впевнені, що в них все буде добре, адже «Наші без Раші!»

За гумор відповідають актори: Роман Гапачило, Ілля Клим, Сергій Слободянюк та інші.

За атмосферу відповідає: музичний «Колєґи бенд».

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