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Біля Самбора під колесами авто загинув пішохід

Наталя Дуляба

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Поблизу Самбора автомобіль Volkswagen Jetta насмерть збив 50-річного чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Попередньо встановлено, що аварія сталась у вівторок, 8 червня, орієнтовно о 16:13 год. на трасі Львів – Самбір – Ужгород у м. Новий Каликів, що поблизу Самбора.

Тут 49-річний водій Volkswagen Jetta, мешканець Зимної Води, збив 50-річного самбірчанина. Від отриманих травм він загинув на місці події.

Наразі всі деталі ДТП та всі обставини з’ясовують правоохоронці.

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