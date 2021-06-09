10-річна жовківчанка перемогла на світовому турнірі з настільного тенісу

10-річна Діана Колєннікова перемогла на міжнародному турнірі з настільного тенісу у Чехії. Про це Львівському порталу повідомили в управлінні молоді та спорту Львівської ОДА.

Міжнародний турнір з настільного тенісу серії WTT YOUTH CONTENDER серед дівчат до 11 років проходить у Чехії.

8 червня у фіналі змагання Діана Колєннікова здобула перемогу 3:2 над німкенею Жозефіною Нойман.

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Юна спортсменка мешкає у Жовкві, її тренером є паралімпійський чемпіон Віктор Дідух.

В обласній федерації тенісу зазначають,що зараз Діана найсильніша тенісистка України у своїй віковій категорії. На останньому національному чемпіонаті у складі збірної Львівщини дівчина завоювала одразу 6 медалей, з них 3 – золоті.

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Фото: Управління молоді та спорту ЛОДА