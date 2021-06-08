У Львові водійку «Жигулів» двічі за день зупинили п’яною

6 червня патрульні поліцейські двічі за день зупинили нетверезою за кермом одну й ту ж жінку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Спочатку екіпаж патрульних помітив автомобіль ВАЗ 21074 на зупинці громадського транспорту поблизу Приміського вокзалу на вулиці Городоцькій. За кілька хвилин до автомобіля підійшла жінка, сіла за кермо і розпочала рух. Патрульні встигли зупинити її.

Під час спілкування із водійкою інспектори помітили у неї ознаки алкосп’яніння. Перевірка на пристрої Drager показала результат 2,91 проміле.

На 43-річну мешканку міста Новояворівськ склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та винесли об’єднану постанову за відсутність необхідних документів та за стоянку на зупинці громадського транспорту.

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«Жінку попередили про заборону вподальшому здійснювати рух. На місце прийшла її сестра і запевнила, що саме остання сяде за кермо», – йдеться в повідомленні.

Однак, за деякий час згадану порушницю знову зупинили. Цього разу пристрій Drager показав 2,66 проміле. На неї знову оформили протокол за керування транспортним засобом в нетверезому стані. Окрім того, отримала постанову за непристебнутий пасок безпеки. Цього разу вже прийшов тверезий водій і сів за кермо.

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