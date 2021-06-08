Центром Львова проїдуться «Батяри на роверах»

У суботу, 12 травня, у Львові відбудеться 7-ий львівський ретро велозаїзд, що об’єднає поціновувачів стилю та міських велосипедів. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Близько 100 учасників велозаїзду, одягнуті в стилі велосипедної моди початку XX століття, на роверах здійснять заїзд центральними вулицями міста. Учасники заходу стартуватимуть від площі Митної, завітають до Художньо-меморіального музею ім. Івана Труша, де відбудеться екскурсія музеєм та лекторій за участі дослідників Львова та експертів зі стилю. Також «батярів на роверах» частуватимуть автентичною галицькою кухнею від пані Стефи та Льолі.

Фінальна подія відбуватиметься у LEM station. Тут відвідувачів потішить ретро дефіляда з нагородженням кращих образів, розіграш міського велосипеда, свінгові танці, кіно та музична програма.

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«Родзинкою завершальної частини фестивалю стане аукціон «Тлум & Крам». Серед лотів – кераміка, аксесуари та предмети побуту різних декад XX ст. Аукціону передуватиме ярмарок старовини та спеціальні тематичні експозиції від львівського блошиного ринку «Тлум & Крам», який працюватиме з 12:00, як альтернатива для гостей свята без велосипедів», – кажуть організатори.

Для участь у ретро велозаїзді потрібно заповнити реєстраційну форму, підготувати вбрання та велосипед.

Проєкт «Фестиваль міської культури «Батяри на роверах» реалізується в межах партнерської програми «Культура.Туризм.Регіони» Українського культурного фонду, Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ), Офісу розвитку малого та середнього підприємництва (SME.DO) при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Державного агентства розвитку туризму.

Захід відбувається згідно рекомендацій МОЗ України щодо активностей в умовах карантину та поширення коронавірусної інфекції COVID-19.

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Фото: організаторів