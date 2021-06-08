У Львові судитимуть молодика, що обікрав квартиру на 250 тисяч грн

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно 25-річного хлопця, який обікрав на 250 тисяч гривень квартиру на вулиці Володимира Великого у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Цьогоріч наприкінці квітня 25-річний львів’янин за допомогою відмички відкрив замок вхідних дверей та проник у квартиру, що знаходиться на вулиці В. Великого. Звідти він викрав гроші, ювелірні вироби, коштовності. Таким чином молодик завдав власникам квартири матеріальну шкоду на загальну суму 250 тис грн.

Наразі до до суду скеровано обвинувальний акт щодо 25-річного львів’янина, якого обвинувачують у вчинені крадіжки, поєднаної із проникненням у житло (ч.3 ст.185 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років.

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