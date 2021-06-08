У Львові розшукали 3-річного хлопчика, який загубився під час катання на самокаті

У Львові поліцейські розшукали 3-річного хлопчика. Матір загубила дитину, коли той катався на самокаті на дитячому майданчику. Подія трапилася ввечері неділі, 6 червня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

У неділю ввечері близько 21:00 до патрульних підбігла невідома жінка і сказала, що вони вже годину намагаються знайти сина знайомої, але безрезультатно.

Коли поліцейські під’їхали до матері зниклого хлопчика, та була у розпачі та розповіла, що відвернувшись на мить, втратила з поля зору сина. 3-річний Віталій поїхав на самокаті з дитячого майданчика на вулиці Сихівській у невідомому напрямку.

Орієнтування відразу передали усім сихівським екіпажам. За лічені хвилини один з екіпажів виявив хлопчика на вулиці Вернадського, майже за два кілометри від місця втечі.

Реклама партнерів

Як зазначили у патрульній поліції, 40-річну маму з сином відвезли для дачі пояснень у відділ поліції N°2 Львівського районного управління поліції.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.