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У Львові п'яний мотоцикліст без посвідчення запропонував патрульним хабара

Юлія Осим

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У Львові патрульні зупинили нетверезого мотоцикліста, який, аби його відпустили, запропонував хабар у розмірі 6 тисяч грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Вчора, 7 червня, на вулиці Кукурудзяній поліцейські зупинили мотоцикл, бо його водій їхав без шолому. Виявилося, що чоловік не мав з собою водійського посвідчення. Правоохоронці встановили його особу, крім того, у 37-річного керманича виявили ознаки алкосп’яніння.

Коли патрульні запропонували чоловікові пройти перевірку на пристрої Drager або в медичному закладі, він натомість зробив зустрічну пропозицію  — 6 тисяч грн хабара.

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На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Від перевірки на стан сп’яніння громадянин відмовився. На нього винесли постанову за ч. 5 ст.121 (Порушення правил користування мотошоломами) КУпАП, а також, склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП.

У результаті, водію-правопорушнику окрім адміністративної відповідальності загрожує ще й кримінальна за ч.1 ст.369 (Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати їй неправомірну вигоду) ККУ.

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Фото патрульної поліції Львівщини

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