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SkyUp у липні розпочинає польоти зі Львова до Баку

Юлія Осим

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Авіакомпанія SkyUp розпочинає польоти зі Львова до столиці Азербайджану – Баку. Рейси стартують з 5 липня та виконуватимуться раз в тиждень. Про це інформує пресслужба SkyUp Airlines, передає Львівський портал.

Так, з 5 липня цього року авіаперевізник SkyUp запускає рейси за маршрутом Львів – Баку – Львів. Літаки зі Львова відправлятимуться раз на тиждень – щонеділі, а в зворотному напрямку літатимуть щопонеділка.

Вартість квитка зі Львова до Баку становить від 3 270 грн, у зворотньому напрямку з Баку до Львова складе від 3 851 грн. Квитки вже доступні на сайті.

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Зазначимо, що станом на 1 червня 2021 року в’їзд до Азербайджану дозволено за умови наявності посвідки на проживання, а також за рішенням Оперативного Штабу при Кабінеті Міністрів Азербайджанської Республіки.

Також пасажирам рекомендують додатково перевіряти актуальні правила в’їзду і відпочинку напередодні вильоту.

Нагадаємо, авіакомпанії SkyUp довзолили здійснювати польоти до Баку з квітня поточного року.

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