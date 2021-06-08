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Учасників чемпіонату з ралі на Львівщині оштрафували через порушення сезону «тиші»

Вероніка Рой

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На початку червня на Львівщині проходив IІ етап чемпіонату України з ралі «ХІХ РАЛІ ГАЛІЦІЯ». Деякі етапи змагань проходили через лісові масиви, що заборонено через сезон «тиші». У зв’язку з цим вісьмох учасників ралі оштрафували на загальну суму майже 5 тисяч гривень. Про це інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Львівській області.

IІ етап Чемпіонату України з ралі «ХІХ РАЛІ ГАЛІЦІЯ» відбувався 4-6 червня. Деякі етапи ралі, за даними екоінспекції, проходили через лісові масиви НПП «Сколівські Бескиди», ДП «Сколівське лісове господарство» та ДП «Дрогобицьке лісове господарство».

У Держекоінспекції кажуть, що вони провели комплекс заходів для уникнення порушення вимог природоохоронного законодавства при проведенні перегонів «ХІХ РАЛІ ГАЛІЦІЯ».

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«Незважаючи на всі вжиті Інспекцією заходи, реагування 6 червня 2021 року під час проведення перегонів державними інспекторами було виявлено порушення вимог природоохоронного законодавства. Зокрема, учасники змагання на спортивних автомобілях порушували вимоги щодо охорони середовища перебування та шляхів міграції диких тварин, а саме спричинили підвищений шум та неспокій», – зазначають у обласній екоінспекції.

У зв’язку з цим на порушників складено вісім протоколів за порушення режиму «тиші» із накладенням штрафів на загальну суму 4760 грн.

Зазначимо, з 1 квітня по 15 червня на Львівщині – сезон «тиші» задля охорони середовища існування, умов розмноження та шляхів міграції диких тварин. У цей час забороняється проведення заходів, які є джерелом підвищеного шуму та неспокою. Мова йде про проведення вибухових робіт, запуск феєрверків, здійснення санітарних рубок лісу, проведення ралі, трофі-рейдів та інших змагань на транспортних засобах.

Нагадаємо, у травні також в сезон «тиші» у горах Львівщини організували трофі-експедицію на позашляховиках.

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Фото та відео: екоінпекція

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