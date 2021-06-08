Під час пожежі в Бродах постраждала 36-річна жінка

7 червня у Бродах на Львівщині загорілась будівля літньої кухні. Під час пожежі отруїлась димом 36-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС Львівщини.

Так, близько13:30 год. рятувальники отримали повідомлення про пожежу в м. Броди на вул. Сизова, 12 в цегляній літній кухні, критій шифером, розміром 40 кв м.

Внаслідок пожежі отруїлася продуктами горіння 36-річна жінка, яка через деякий час була госпіталізована в стані середнього ступеня важкості у терапевтичне відділення Бродівської центральної районної лікарні.

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Пожежу локалізували о 13:36 год. та повністю ліквідували о 13:38 год.

Будівлю вдалось врятувати, однак вогонь знищив пральну машинку та речі домашнього вжитку 2 кв м.

До ліквідації пожежі залучили 4 чоловіки особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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Фото: ДСНС