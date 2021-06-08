На Львівщині неповнолітній мотоцикліст вчинив подвійну ДТП

У Львівському районі 17-річний мотоцикліст збив пішохода, а потім врізався у Mustang. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

ДТП сталась у понеділок вночі, 7 червня, в одному зі сіл Львівського району. 17-річний водій мотоцикла Forte, мешканець району, не впорався з керуванням і збив 17-річного пішохода. Після цього юний керманич врізався у запаркований на узбіччі мотоцикл Mustang.

Внаслідок подвійної аварії постраждали пішохід і пасажир мотоцикла Forte. Їх із травмами забрали у лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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