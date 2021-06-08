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На Дрогобиччині у водоймі водолази шукають зниклого чоловіка

Вероніка Рой

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У Дрогобицькому районі у місцевій водоймі водолази проводять пошуки 58-річного чоловіка, який зник два тижні тому. Про це Львівському порталу повідомили у Центральній рятувально-водолазній службі Львівської області.

7 червня водолази аварійно-рятувальної маневреної групи та Миколаївської рятувальної станції отримали запит від поліцейських про обстеження підводної частини водойм у селі Летня Дрогобицького району для пошуку безвісти зниклого місцевого мешканця Романа Середяка. Станом на сьогодні тіло не знайдено.

За інформацією пошуково-рятувальної волонтерської асоціації, 58-річний Роман Середяк зник 25 травня. Близько 08:30 чоловік повертався з смт Меденичі у село Летня Львівської області.

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На зріст зниклий 170 см, худорлявої тілобудови, має коротке, світле волосся.

Чоловік був одягнений у камуфляжну жилетку та штани.

Особливі прикмети: розмите татуювання на лівому плечі у вигляді космодрому.

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Фото: Центральна рятувально-водолазна служба

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