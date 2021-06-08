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Мешканець Золочівщини обгорів під час пожежі на сіновалі

Наталя Дуляба

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На Золочівщині 77-річний чоловік отримав опіки обличчя під час пожежі, що спалахнула на сіновалі. Про це Львівському порталу повідомили в обласному управлінні ДСНС.

Випадок стався у понеділок ввечері, 7 червня, у селі Махнівці Золочівського району. Тут на подвір’ї будинку загорілась копиця сіна.

Внаслідок пожежі постраждав 77-річний сусід власника. Чоловіка з термічними опіками обличчя забрали у Золочівську центральну райлікарню. Після надання йому медичної допомоги віж подальшої госпіталізації він відмовився.

На місце події прибули рятувальники. На те, аби загасити займання, їм пішло майже півтори години. Вогонь знищив 3 тонни соломи.

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Наразі всі обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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Фото: ДСНС

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