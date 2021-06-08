Корупціонери і некомпетентна влада: українці назвали причини поганого життя

Більше половини українців заявили, що упродовж останніх 2 років їхнє життя погіршилося. Серед основних причин економічної кризи в державі громадяни називають високий рівень корупції та некомпетентність влади. Про це свідчать результати опитування КМІС, передає Львівський портал.

Так, майже 55% громадян України вважають, що за останні 2 роки фінансове становище їхньої родини погіршилося. В той час про покращення сказали трохи більше 11%. Ще близько 34% респондентів зазначили, що за цей період нічого не змінилося.

Серед труднощів, з якими зіштовхнулися, 91,5% назвали підвищення тарифів на комуналку, майже 91% вказали також зростання цін на основні харчові продукти. Ще понад 35% респондентів зіштовхнулися зі зниженням зарплат або пенсій, тоді як майже 32% – з повною або частковою втратою місця роботи.

Реклама партнерів

Водночас, опитані назвали головні причини економічної кризи в країні та погіршення життя. Зокрема, майже 43% вважають основною причиною високий рівень корупції. Трохи менше, близько 34% пояснюють кризу некомпетентністю влади. Ще більше 10% причинами вважають війну на сході України, понад 8% – пандемію коронавірусу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Ілюстрації КМІС