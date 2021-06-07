У смертельних ДТП на Львівщині загинули двоє мотоциклістів

Минулої доби, 6 червня, на Львівщині сталися дві ДТП за участі мотоциклістів. Внаслідок аварій загинули двоє водіїв транспортних засобів. Про це Львівському порталу повідомили у депаратменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Одна з них сталася близько 1:30 на Золочівщині. 16-річний мешканець Тернополя за кермом мотоцикла марки «Ліфан» рухався по дорозі із села Немяч Золочівського району в напрямку села Загір’я Зборівського району на Тернопільщині. Водій не впорався з керуванням і перекинувся, внаслідок чого, від отриманих травм загинув на місці події.

Обставини події встановлюються.

Ще одна ДТП сталася близько 14:30 житель села Погарисько Львівського району 1988 року народження під час руху на скутері марки Suzuki із села Нижники в сторону села Козаки не впорався із керуванням, впав із скутера та помер на місці події.

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Обставини події Також встановлюються.

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