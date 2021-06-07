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У Львові незрячі господині визначать найкращого кондитера

Андрій Котенський

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У вівторок, 8 червня, відбудеться кулінарний конкурс «Галицька господиня» для незрячих господинь Львова. Цього року господині готуватимуть кондитерські вироби. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Конкурс розпочнеться о 12.00 год у приміщенні спецбібліотеки ім. Тараса Шевченка УТОС (вул. Січових Стрільців,5).

Як розповіла керівниця Львівського осередку УТОС Любов Кукуруза, конкурс «Галицька господиня» відбувається понад 10 років поспіль, і він є надзвичайно популярним серед львів’ян з інвалідністю по зору.

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Довідка. Громадська організація «Львівська територіальна первинна організація Всеукраїнської організації інвалідів «Українське товариство сліпих» є неприбутковою громадською організацією і налічує близько 650 осіб з порушенням зору 1 та 2 груп. Свою діяльність організація провадить з листопада 1939 року як осередок незрячих на Львівщині, а з 1959 року — як окремий структурний підрозділ Всеукраїнської організації УТОСу.

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