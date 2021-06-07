У Бродах пасажирський потяг переїхав чоловіка

Трагічна аварія сталася вночі 7 червня на залізничній станції Броди. Пасажирський потяг сполученням «Івано-Франківськ-Київ» наїхав на невідомого чоловіка, який від отриманих травм помер на місці. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

У понеділок близько 3:30 на залізничній станції Броди пасажирський потяг №8 сполученням «Івано-Франківськ-Київ» здійснив наїзд на невідомого чоловіка, який від отриманих травм загинув на місці події.

Зазначається, що внаслідок події відбулася затримка в русі поїздів №8 сполученням «Івано-Франківськ-Київ» на 1 год 39 хв та №91 сполученням «Київ-Львів» на 41 хв.

Обставини події та особа загиблого встановлюються.

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