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Протягом тижня в Україні зробили рекордну кількість Covid-щеплень

Вероніка Рой

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Минулого тижня, з 31 травня по 6 червня, більш як 240 тисяч громадян отримали вакцину проти коронавірусу. Про це пише Українська правда з посиланням на дані МОЗ та РНБО.

За сім днів 240 543 особи було щеплено проти COVID-19, з них вакциновано 1 дозою – 219 202 людини, 2 дозою – 21 341.

Від початку кампанії сумарна кількість зроблених щеплень становить 1 388 124. З них отримали 1 дозу – 1 241 006 осіб, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози, 147 118 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном).

Саме минулий тиждень став рекордним по кількості щеплень, до цього найбільш продуктивним був період з 26 квітня по 2 травня (227 358 вакцин).

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Варто зауважити, що 5-6 червня в Україні працювали 14 центрів масової вакцинації у великих містах, де щепили 15 025 людей, з них 6457 – у суботу та 8568 – у неділю. Щеплення здійснювалися вакциною CoronaVac, виробленою компанією Sinovac, силами 79 мобільних бригад.

На цих вихідних працювали три центри вакцинації в Одесі та по одному в Києві, Львові, Тернополі, Дніпрі, Полтаві, Рівному, Ізмаїлі, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.

Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру – 5048, у Львові на базі стадіону «Арена Львів» – 2447 та у трьох центрах в Одесі – 1329.

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