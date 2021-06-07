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На Львівщині прогнозують до 25 градусів тепла

Наталя Дуляба

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У вівторок, 8 червня, у Львові та області синоптики прогнозують теплу погоду із можливими грозами. Про це Львівському порталу повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі температура повітря становитиме 11-13 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до максимальної позначки +25°C. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Хмарно. Вночі без опадів, однак вдень подекуди пройдуть короткочасні дощі, грози.

Також місцями на Львівщині буде надзвичайна (V клас) та висока (IV клас) пожежна небезпека, відтак мешканців закликають бути обережними з вогнем і не розпалювати багаття у лісах, на полях чи інших екосистемах.

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