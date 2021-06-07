Львів’янин допоміг покарати п’яного водія

Небайдужий чоловік виявив у Львові нетверезого водія і став переслідувати його, допоки не приїхали правоохоронці. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Випадок стався у суботу, 5 червня, у Львові. Небайдужий водій зателефонував у поліцію і розповів, що переслідує на вул. Промисловій п’яного керманича BMW.

Отримавши всю інформацію, до затримання долучились екіпажі патрульної поліїції. Водія-втікача спімав мотопатруль на вул. Богданівській. Він відразу почав дивно поводитися, не хотів називати свого імені та плутався у поясненнях.

Під час спілкування у водія BMW виявили ознаки алкогольного сп’яніння, проте він перевірки він відмовився.

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Більше того, чоловік пред’явив картку водія, видану на 33-річну особу. Інспектори помітили ознаки підробки і не помилилися, адже чоловіка позбавили водійських прав і посвідчення у нього вилучили. Також правоохоронці з’ясували, що він вчинив ДТП і втік.

Відтак на порушника склали три протоколи: за ч.2 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння вдруге впродовж року), за ст.124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст.122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП.

Також на нього винесли дві постанови за ч.1 та 4 ст. 126 (керування транспортним засобом без необхідних документів) та (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП.

За підробку посвідчення водія порушнику може загрожувати кримінальна відповідальність.

Зазначимо, що з початку 2021 року на Львівщині із вини п’яних водіїв сталось 257 ДТП, у них травмувались 56 людей, ще двоє загинули.

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