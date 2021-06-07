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Андрій Білий іде з Львівської міської ради

Юлія Осим

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В. о. керівника департаменту безпеки міста Львівської міської ради Андрій Білий повідомив про своє звільнення. У мерії посадовець пропрацював 4 роки. Як повідомив 7 червня у своєму влозі на YouTube, зараз хоче зробити паузу.

Андрій Білий розповів, що мав намір піти з мерії ще після виборів восени 2020 року. Однак тоді отримав пропозицію від міського голови Андрія Садового очолити новий департамент мобільності.

«Після виборів планував завершити, подякувати за роботу, за запрошення, тому що це дійсно надзвичайний фантастичний досвід. Але міський голова тоді запропонував створити департамент мобільності. І насправді ця ідея мені дуже сподобалася… З нашого боку за цей час ми підготували все для створення департаменту… Далі ситуація від мене не залежить. Я розумію, що треба ще декілька сесій депутатів і декілька ухвал треба підтримати… Щось мені підказує, що до вересня департаменту не буде», – повідомив Білий.

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Відтак, посадовець вирішив звільнитися, аби гроші громади даремно не витрачали на його заробітну плату.

«Прийняв рішення: зараз пишу заяву на звільнення, а коли буде конкурс на директора департаменту мобільності, буду подаватися на цю посаду на конкурс. І тут бачу переваги: по-перше, зекономимо кошти громади, по-друге, якщо буде кращий кандидат від мене, буду тільки радий, бо не питання зайняти позицію, а питання розвивати місто. І по-третє, якщо все ж таки переможу на конкурсі, то буду мати достатньо енергії для того, щоб цю роботу розкрутити», – заявив посадовець.

Натомість влітку, за його словами, буде розвивати свій YouTube-канал.

«Загалом літо прекрасний час, щоб розвивати цей канал. Багато маю ідей, в які міста поїхати, подивитися, що там відбувається, почерпнути якісь нові ідеї, або підказати щось, тому що інші міста звертаються за порадою, і це також дуже приємно. Безумовно, в усіх критичних питаннях буду допомагати для того, щоб ці процеси не зупинилися. Для мене важливо, щоб ті процеси, які я розпочав, завершилися успішно», – резюмував Андрій Білий.

Нагадаємо, 4 лютого цього року на сесії ЛМР депутати схвалили створення департаменту міської мобільності та вуличної мережі.

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Фото Zaxid.Net

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