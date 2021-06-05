Скільки українців не задоволені своїм здоров'ям: опитування

У 2019-2020 році близько 50% українців вважали себе здоровими. Проте у 2021 році цей показник зменшився на 9%. Натомість зросла частка тих, хто оцінює своє здоров’я посередньо. Такими є результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології протягом квітня 2021 року, передає Українська правда. Життя.

Загалом 40% опитаних українців оцінюють стан власного здоров’я як добрий, 46% – як посередній. При цьому 14% поскаржилися на погане здоров’я.

Виявилося, що стан здоров’я також є важливою умовою для відчуття щастя.Серед тих, хто має хороше здоров’я, щасливими почуваються 85%. А серед тих, хто скаржиться на погане самопочуття – лише 40% опитаних.

Менше здорових людей спостерігається серед старшої групи респондентів. Наразі у різних вікових групах здоровими почуваються:

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66%, віком від 18 до 29 років;

57% у віковій групі 30-39 років;

47% віком 40-49 років;

28% – 50-59 років;

16% – 60-69 років;

13% серед людей віком 70 років або старших.

Чоловіки зазвичай вважають своє здоров’я кращим, ніж жінки. Серед чоловіків 50% добре оцінюють стан свого здоров’я, а серед жінок – 32%. Крім того, 9% чоловіків та 19% жінок кажуть, що у них проблеми із самопочуттям.

Відсоток тих, хто почувається здоровим, у містах дещо вищий (42%), ніж у сільській місцевості (36%). Зазначається, що може бути пов’язане як із умовами праці та рівнем матеріального добробуту.

Крім того, у містах більш доступні послуги із охорони здоров’я та є більше лікарень.

Опитування проводилося з 16 по 22 квітня 2021 року. У ньому брало участь доросле населення віком 18 років з усіх регіонів, крім тих, які тимчасово не контролюються владою України. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% – для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%.

Нагадаємо, на Львівщині 66% мешканців оцінюють своє здоров’я як добре, 27% – задовільне і лише 7% сказали, що вважають стан свого здоров’я поганим.

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