На Львівщині продовжують виявляти нелегальних перевізників

Протягом травня у Львівській області виявили трьох нелегальних перевізників, на яких склали адміністративні протоколи. Про це повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

«За попередній місяць виявили три випадки нелегальних перевезень на маршрутах – Червоноград – Кам’янка – Бузька, Червоноград- Цебелів, Дрогобич – Сколе. До суб’єктів господарювання застосовані адміністративно-господарські санкції відповідно до чинного законодавства», – повідомив заступник голови ЛОДА.

4 червня провели робочу нараду щодо функціонування ринку пасажирських автомобільних перевезень. За її результатами заступник голови ЛОДА доручив профільному управлінню скерувати лист до Державної служби України з безпеки на транспорті для проведення позапланової перевірки ліцензій окремих перевізників, які працюють з порушенням вимог чинного законодавства.

Крім цього, управління транспорту ЛОДА разом із «Укртрансбезпекою» та патрульною поліцією здійснюватимуть і надалі перевірку транспортних перевезень.

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«Нелегальні перевезення є неприпустимими. Першочергово – це небезпека для пасажирів, а також недоотримання коштів бюджетом та пенсійним фондом за рахунок несплачених податків та соціальних внесків. Водії, які працюють без ліцензій або ж отримують її на нетривалі перевезення, а займаються протилежним, нестимуть відповідальність відповідно до закону», – додав Юрій Бучко.

Нагадаємо, рейдові перевірки для виявлення нелегальних перевезень на Львівщині стартували ще у березні.

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