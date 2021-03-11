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На Львівщині ловитимуть нелегальних перевізників

Вероніка Рой

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З наступного тижня у Львівській області проводитимуть рейдові перевірки для виявлення нелегальних перевезень. Про це у Facebook повідомив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

З наступного тижня територіальне управління Укртрансбезпеки та патрульна поліція перевірятиме перевізників, які працюють за межами правового поля.

«Нелегальні пасажирські перевезення – це не тільки недоотримання коштів бюджетом та пенсійним фондом за рахунок несплачених податків та соціальних внесків, але передусім – це порушення прав мешканців комфортно і безпечно пересуватись громадським транспортом.  Така ситуація є недопустимою і водії, які працюють без ліцензій або ж отримують її на нетривалі перевезення, а займаються протилежним, нестимуть відповідальність відповідно до закону», – наголошує Юрій Бучко.

Санкція статті за ст. 164 КУпАП (порушення порядку провадження господарської діяльності) передбачає від 17 до 34 тисяч гривень. Окрім того, відповідно до ст.39 ЗУ «Про автомобільний транспорт», передбачений штраф 1700 гривень.

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