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На Львівщині під час пожежі у власному будинку загинув 60-річний чоловік

Вероніка Рой

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У п’ятницю, 4 червня, у селі Городоцької територіальної громади сталася пожежа у будинку, під час якої загинув 60-річний власник. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Пожежа трапилася о 08:09 год. в цегляному житловому будинку, критому шифером у селі Градівка Городоцької територіальної. На місці пожежі було виявлено тіло 60-річного власника.

Вогнем знищено та пошкоджено речі домашнього вжитку. Обставини події встановлюються.

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Фото: ДСНС

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