На Коперника знову з’являться різнокольорові парасольки

У п’ятницю, 4 червня, виконавчий комітет Львівської міської ради дозволив встановити на вул. Коперника інсталяцію зі 138 різнокольорових парасольок. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, ТзОВ «Клініка Заблоцького» у рамках проведення акції «Захисти посмішку своєї дитини!» дозволили встановити на безоплатній основі до 1 вересня парасолі діаметром 95 см та висотою 92 см у кількості 138 одиниць над проїжджою частиною вул. М. Коперника у межах фасадної стіни будинку № 20.

Зазначимо, вперше різнокольорові парасольки на вул. Коперника встановили у 2014 році.

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Фото: ЛМР