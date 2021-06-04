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У центрі Львова відбудеться костюмований велопробіг

Вероніка Рой

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У суботу, 5 червня, у центрі Львова для дійте та дорослих проведуть костюмований велопробіг. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Організатори заходу запрошують долучатися як дітей, так і дорослих. Головна умова – велосипедисти мають вбратися у костюми улюблених героїв з мультфільмів, казок чи кіно.

«Ми підготували маршрут так, аби його могли подолати наймолодші учасники. Гратиме музика, облаштуємо фотозону, на веломарафоні працюватиме фотограф. Усе, аби діти та їх батьки отримали задоволення та гарні світлини в інтернеті на згадку. Також на площі працюватиме арт-художник, який зможе довершити образ велосипедистів», – говорить організатор велопробігу Дмитро Колесник.

Велопробіг відбудеться 5 червня о 17.00 год. Стартуватиме він з площі Ринок. Вік учасників від 2 до 102 років.

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Маршрут: площа Ринок – проспект Свободи – об’їзд Оперного театру – скульптура Діви Марії (пл. Марійська) – повернення на площу Ринок.

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