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У Львові розшукують іноземця, який зник тиждень тому

Ольга Денисяка

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У Львові розшукують безвісти зниклого 22-річного іноземця. Кулов Отабек Хілолієвич зник тиждень тому, коли поїхав потягом з Івано-Франківська до Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

«Відділом поліції №1 Львівського районного управління поліції розшукується безвісно зниклий Кулов Отабек Хілолієвич, 1999 року народження, громадянин Республіки Таджикистан», – йдеться в повідомленні.

Востаннє чоловіка бачили 24 травня, коли він виїхав потягом з міста Івано-Франківськ у місто Львів. Відтоді його місцеперебування невідоме.

Прикмети: на вигляд 25 років, гладкої тілобудови, ріст 165-170 см, волосся темне, очі карі.

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Був одягнутий у балонову куртку сіро-синього кольору, темні джинси, темну футболку, темні кросівки з нижньою частиною взуття білого кольору.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування безвісно зниклого, просять повідомити за телефонами 102 або 258-69-00, 238-43-95,  093-054-9700.

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