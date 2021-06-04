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У Львові працівників підприємства на Пластовій спіймали на крадіжці

Юлія Осим

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У Львові на вулиці Пластовій викрили працівники крали майно з власного підприємства. «На гарячому» злодіїв викрили інспектори роти тактико-оперативного реагування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Випадок стався 3 червня вночі близько 2:00. На вулиці Пластовій ТОРівці помітили особу, яка помітно нервувала і намагалася уникнути зустрічі з поліцейськими. Така поведінка видалася правоохоронцям підозрілою, тож вони вирішили перевірити, чи чоловік не причетний до скоєння правопорушення. Коли екіпаж наблизився, то побачив у кущах ще двох невідомих, які ховалися. Це були 33-річний та 35-річний чоловіки.

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Як виявилося, з підприємства, якому працюють, вони здійснювали крадіжку запчастин від вантажних автомобілів, а 20-річний колега у цей момент стояв на сторожі.

В автомобілі, що стояв неподалік, лежали запчастини від фури і ще кілька знаходилися біля огорожі території та на ній. В авто сидів 37-річний чоловік. Ще два охоронники за всім спостерігали на самій території.

У патрульній поліції зазначили, що всі учасники визнали, що здійснювали крадіжку, і намагалися домовитися з поліцейськими, однак їм це не вдалося. На місце події ТОРівці викликали слідчо-оперативну групу.

Як стало відомо, за кілька годин представник підприємства написав заяву, що ні до кого претензій не має і, взагалі, крадіжка не підтвердилася.

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Фото Патрульної поліції Львівщини

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