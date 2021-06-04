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Поблизу Львова під колесами вантажного потяга загинула 33-річна жінка

Юлія Осим

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Поблизу Львова вантажний потяг насмерть переїхав 33-річну мешканку Рудного. Жінка намагалася перейти колію у невстановленому місці, однак не встигла. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Трагедія сталася ввечері 3 червня. Близько 19:30 поліцейські отримали повідомлення, що на залізничному перегоні «Мшана – Зимна Вода» внаслідок наїзду вантажного потяга загинула жінка.

Як встановили правоохоронці, загибла була 33-річною мешканкою селища Рудне. Також попередньо встановлено, що загибла мала навушники та намагалась перейти колії у невстановленому місці перед потягом, проте не встигла. Від травм, отриманих внаслідок наїзду, вона померла.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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