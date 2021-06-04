Поблизу Львова під колесами вантажного потяга загинула 33-річна жінка

Поблизу Львова вантажний потяг насмерть переїхав 33-річну мешканку Рудного. Жінка намагалася перейти колію у невстановленому місці, однак не встигла. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

Трагедія сталася ввечері 3 червня. Близько 19:30 поліцейські отримали повідомлення, що на залізничному перегоні «Мшана – Зимна Вода» внаслідок наїзду вантажного потяга загинула жінка.

Як встановили правоохоронці, загибла була 33-річною мешканкою селища Рудне. Також попередньо встановлено, що загибла мала навушники та намагалась перейти колії у невстановленому місці перед потягом, проте не встигла. Від травм, отриманих внаслідок наїзду, вона померла.

Реклама партнерів

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook