На Львівщині розширюють прикордонну дорогу Грушів – Немирів

На Львівщині розширюють проїзну частину автомобільної дороги Т-14-03 Грушів – Немирів на під’їзді до міжнародного пункту пропуску з Польщею. Шляховики влаштовують додаткову смугу, що дозволить суттєво розвантажити проїзд прикордонною дорогою. Про це повідомляють у Службі автомобільних доріг Львівщини, передає Львівський портал.

На автодорозі, що веде до пункту пропуску Грушів – Будомєж, вже влаштовано підкюветний дренаж та укладено нижній шар асфальтобетонного дорожнього покриття з попереднім укріпленням основи на нововлаштованій додатковій смузі для руху транспорту.

Дорожники завершили укладання верхнього шару асфальтобетонного дорожнього покриття на додатковій смузі руху. Також на фініші земляні роботи – станом на 3 червня виконано 80% таких робіт. Шляховики влаштовують прикромочні лотки для забезпечення водовідведення та встановлюють опори для зовнішнього освітлення.

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Після того, щоб зберегти дорожнє покриття збудованої у попередні роки автомобільної дороги Грушів – Немирів, тут буде влаштовано тонкошарове покриття довжиною 3 км від контрольного пункту пропуску до кільцевої розв’язки. Також проведуть заходи із безпеки дорожнього руху, зокрема, нанесуть горизонтальну дорожню розмітку, влаштують бар’єрне огородження та дорожні знаки.

Зазначимо, ремонт дороги Грушів – Немирів реалізується у межах державної програми «Велике будівництво». Вартість робіт становить близько 36 млн грн. Підрядник, який працює на автошляху, турецька комапнія ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл».

Як відзначили у Службі, торік на Львівщині у межах кредитних та грантових програм вдалося відремонтувати дорогу Мостиська – Краковець. Завершується ремонт на дорозі Яворів – Грушів. Також розпочали ремонтні роботи на автошляху Нижанковичі – Самбір – Дрогобич – Стрий та на черзі Червоноград – Рава-Руська і КПП «Смільниця» – Старий Самбір».

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Фото Служби автомобільних доріг у Львівській області