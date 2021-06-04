Мерія Львова погодила розбудову скандального ЖК біля цирку

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив розбудову житлового комплексу на вул. Городоцькій, 64, на який неодноразово скаржились місцеві мешканці та активісти. Про це повідомляє Львівський портал.

На засіданні 4 червня виконком видав ТзОВ «Княжий Холл» містобудівні умови та обмеження на будівництво на вул. Городоцькій, 64 багатоквартирного житлового будинку та багатофункційного громадського будинку-вставки з підземними паркінгами.

Фактично йдеться про розширення новозведеного житла у цілий квартал. Ще у 2019 році мерія погодила будівництво житлової багатоповерхівки за цією ж адресою, а тепер тут збираються спорудити ще один будинок та будівлю з офісами й магазинами. При цьому всі існуючі будівлі дозволили знести.

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Майбутній квартал розташований в історичному ареалі Львова, поруч – цирк і собор святого Юра. Будівництво вестимуть на території колишнього заводу автотракторних запчастин на земельній ділянці площею 0,9 га. Вона належить до зони малоповерхової житлової забудови і частково до зони транспортної інфраструктури.

Зазначимо, що до нового будівництва на вул. Городоцькій, 64 ще у 2019-му зауваження мали місцеві мешканці. Вони побоювались, що це житло відбере у них прибудинкову територію. Забудовник своєю чергою стверджував, що підписав меморандум із жителями.

Дотепер перипетії довкола цього будівництва не вщухли – активісти оскаржують у суді видану раніше ще одну містобудівну документацію. Також мешканці скаржаться на зведення трансформаторної підстанції впритул до існуючих будинків.

«Тут буде створена пішохідна алея, променад, великий зелений двір, якого в принципі навколо ніде немає. Також мешканці мали питання щодо надто близького розміщення трансформаторної підстанції до будинків. Забудовник відкоригував це – 10 м відстань до будь-якого будинку», – розповів під час засідання головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Відтак своїм рішенням виконком дозволив забудувати земельну ділянку на 47%, а також встановив, що висота нових будинків не повинна перевищувати 23,55 і 28,5 м.

Заплановано, що площа офісів, які облаштують вздовж вул. Городоцької, становитиме 5000 м кв, натомість житло збудують вглибині кварталу. Всі будівлі матимуть 5-6 поверхів.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Княжий Холл» – будівельна компанія, що існує з 2017 року. Вона є правонаступником ТзОВ «Львівавтозапчастина».

Засновницею підприємства є львів’янка Марія Мацелюх. Водночас вона володіє ще кількома підприємствами, зокрема агрофірмою, ТзОВ «Градієнт Україна», що виготовляє плити, труби та профілі з пластмаси.

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