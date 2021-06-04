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Львів'ян запрошують у Шевченківський Гай на Свято Морозива

Юлія Осим

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13 червня львів’ян запрошують у Шевченківський Гай, де вже вшістнадцяте відбудеться Свято Морозива від ТМ «Рудь». Для відвідувачів влаштують цікаві майстер-класи, атракціони, а також смачні подарунки. Про це Львівському порталу розповіли організатори свята.

Свято Морозива від ТМ «Рудь» пройде у неділю, 13 травня на території Музею народної архітектури та побуту імені Климентія
Шептицького у Львові.

Як розповіли організатори, на цьогорічному святі проведуть цікаві майстер-класи, атракціони, конкурси, квест, також для відвідувачів облаштують яскраві фотозони та запропонують веселощі для будь-якого віку.

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Механізм участі у розвагах простий — при купівлі одного морозива за бажанням відвідувач отримає один квиток на улюблений атракціон.

Організатори гарантують гостям дотримання всіх необхідних санітарних норм та заходів безпеки.

До свята також запрошують долучитися журналістів. Зустріч представників ЗМІ о 13:00 в наметі інформаційного центру.

Деталі Свята Морозива за посиланням.

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