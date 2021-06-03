Вперше в Україні: у львівському ОХМАТДИТі малюкові встановили стимулятор нерва діафрагми

Маленький Давидко зі Львівщини з двобічним паралічем діафрагми отримав шанс на життя. Львівські хірурги встановили малюкові стимулятор нерва діфрагми. Таку операцію вперше зробили в Україні. Про це повідомили на Facebook-сторінці лікарні ОХМАТДИТ.

Операція з імплантації стимулятора нерва діафрагми тривала майже 4 години. Лікарі кажуть, так розпочали І етап у лікуванні 8-місячного Давидка.

«Це була складна операція. Треба було відділити діафрагмальний нерв від сердечка дитини. Діаметр нерва – 1 міліметр, серце при цьому працює. Але все нам вдалося, операція пройшла без ускладнень», – розповів торакальний хірург Роман Ковальський, який вів маленького пацієнта від самого початку і першим діагностував у дитини складну ваду.

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Зазначимо, що попри всю складність втручання було малоінвазивним – медики працювали всього через три проколи та без великого розрізу у грудній клітці.

«Ми ушили по перикарду стимулятор нерва справа, він тут же в операційній запрацював. Ми почали тестувати його – все добре, діафрагма працює. Тепер треба 10 днів на загоєння», – пояснила керівниця Центру малоінвазивної хірургії Андрій Дворакевич.

Попереду Давидка чекає одужання та реабілітація. Через деякий час йому проведуть ще одну таку операцію зліва. За словами лікарів, особливо важливо тепер уникати інфекцій. Також є чимало нюансів ведення такої дитини після операції. Наразі стан Давидка стабільний, за його життя бореться команда реанімації ОХМАТДИТу.

Нагадаємо, для Давидка Борути з Турківщини кошти на стимулятор зібрали за місяць.

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