Для порятунку хворого Давида з Львівщини за місяць зібрали майже 2 млн грн

Щоб врятувати життя семимісячному Давидові Боруті з Турківщини, небайдужі українці зібрали необхідні кошти всього за місяць. У хлопчика проблеми з диханням. Тепер за благодійні майе 2 млн грн дитині придбають спеціальний стимулятор. Про це повідомив голова БФ «Із янголом на плечі» Юрій Федечко.

У хлопчика діагностували двобічний парез діафрагми – його діафрагма не скорочується, через це легені не можуть самостійно набрати повітря. Він народився у вересні 2020-го і відтоді перебуває у реанімації львівської обласної лікарні ОХМАТДИТ та дихає з допомогою апарату ШВЛ.

Завдяки зібраним коштам хлопчику встановлять необхідний стимулятор нерва діафрагми, вартість якого 1 млн 825 тис. грн. Збір розпочали рівно місяць тому 17 березня.

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«Сьогодні радіє Давидусик, батьки, колектив фонду медики та десятки тисяч небайдужих Людей у всьому світі! Зібрано 1 834 250 грн !!!! І більше того! Ми встигли відправити кошти у США і вже невтомна Aleksandra Malska спілкується з представниками американської клініки про терміни надсилання до України стимулятора і потужну консультаційну підтримку нашим медикам під час виконання унікальної операції по встановленню стимулятора нашому маленькому герою», – зазначив Юрій Федечко.

Хлопчику за добу зібрали кошти на апарат ШВЛ.

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