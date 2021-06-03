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У Львові взялися за пішоходів-порушників: скількох оштрафували

Наталя Дуляба

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За перші два дні поліцейської операції «Пішохід» у Львові оштрафували більше ста порушників. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

У Львові правоохоронці посилили контроль за дотримання пішоходами Правил дорожнього руху. У різних районах міста працюють шість піших екіпажів патрульних, які стежать за рухом пішоходів та за водіями, які не пропускають їх або залишають свої автівки на переходах чи біля них, створюючи аварійні ситуації.

За перші два дні посиленого контролю інспектори вже оштрафували 110 пішоходів. Порушникам доведеться тепер заплатити по 255 грн.

Водночас у патрульній поліції додають, що за пішоходами-порушниками стежать не лише додатково введені зараз піші екіпажі, а й всі інші інспектори, які заступають на зміну. Загалом від початку 2021 року патрульні вже склали 1492 постанови на пішоходів.

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Зазначимо, поліцейська операція «Пішохід» по всій Україні стартувала 1 червня і триватиме до кінця місяця. Правоохоронці спочатку ведуть профілактичні бесіди з пішоходами та водіями, а на злісних порушників накладають штрафи.

Додамо, що з початку 2021 року на території Львівщини сталось уже 225 ДТП за участю пішоходів. У них травмувалися 197 осіб і 28 загинули.

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