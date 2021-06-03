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У Краківці львів'янин хотів перевезти 21 контрабандний айфон у подушці безпеки

Юлія Осим

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У пункті пропуску «Краківець – Корчова» митники вилучили у львів’янина 21 смартфон Apple, які він намагався нелегально перевезти з Польщі. Контрабандний товар чоловік заховав у передній панелі автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

Під час перетину кордону у Краківці 33-річним мешканцем Львова митники виявили спробу незаконного переміщення сучасних телефонів. Чоловік намагався ввезти з Республіки Польща 21 гаджет, з яких вісім – новенькі IPhone 12 Pro.

Як інформують у Галицькій митниці, львів’янин прибув як
водій легкового автомобіля смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор». Однак, під час огляду транспортного засобу митники спільно з прикордонниками в порожнині передньої панелі автомобіля, в місці розташування подушки безпеки, виявили прихований від митного контролю товар.

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Відтак, такі дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України.

Товари, орієнтовна вартість яких близько пів мільйона гривень, вилучено. Справу скерують до суду.

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Фото Галицької митниці

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