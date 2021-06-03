У двох львівських лікарнях відкрили нові відділення

У міській дитячій лікарні на Орлика та 5-тій міській лікарні відкрили нові відділення. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Так, у міській дитячій лікарні, що на вул. Орлика, запрацював центр психічного здоров’я. Тут фахівці надають дітям та підліткам, віком до 18 років, комплексну допомогу.

«Центр створено для надання висококваліфікованої медичної та психологічної допомоги дітям та підліткам з різними психологічними проблемами», – наголосила керівниця центру, дитяча лікарка-психіатриня Наталія Железцова.

Люди з хворобою нирок тепер можуть отримати послугу гемодіалізу не лише в міській лікарні швидкої допомоги, а й у 5-тій міській лікарні. Адже там запрацювало оновлене відділення нефрології та діалізу із 6 новими сучасними апаратами. Тут передбачено 24 стаціонарних ліжок для лікування пацієнтів із хворобами нирок.

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«Нам вдалося залучити благодійну компанію, яка надала нам апарати, ліжка і частково долучилася до ремонту та закупівлі меблів. Це більше 4 млн грн. Лікарня на це надала близько 1 млн грн», – зауважив генеральний директор лікарні Андрій Миськів.

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