У Дрогобичі визволяли чоловіка, який застряг на даху головою вниз

Четверо рятувальників визволяли у Дрогобичі чоловіка, який застряг головою вниз на даху будинку. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у середу, 2 червня, у Дрогобичі на вул. Квітковій, 178. Тут на даху двоповерхового дачного будинку застряг чоловік.

На місце події прибула бригада з чотирьох рятувальників. З’ясувалось, що 30-річний чоловік застряг на даху між комином і дерев’яною балкою головою вниз, через що не зміг вибратися з пастки.

Надзвичайники зняли чоловіка з даху за допомогою висувної драбини та мотузки. Медичної допомоги він не потребував.

Реклама партнерів

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.