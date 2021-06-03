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У Дрогобичі визволяли чоловіка, який застряг на даху головою вниз

Наталя Дуляба

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Четверо рятувальників визволяли у Дрогобичі чоловіка, який застряг головою вниз на даху будинку. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Випадок стався у середу, 2 червня, у Дрогобичі на вул. Квітковій, 178. Тут на даху двоповерхового дачного будинку застряг чоловік.

На місце події прибула бригада з чотирьох рятувальників. З’ясувалось, що 30-річний чоловік застряг на даху між комином і дерев’яною балкою головою вниз, через що не зміг вибратися з пастки.

Надзвичайники зняли чоловіка з даху за допомогою висувної драбини та мотузки. Медичної допомоги він не потребував.

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