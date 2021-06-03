У Давидові п’яний водій зніс частину супермаркету

Вночі 3 червня у селі Давидів біля Львова нетверезий водій автомобіля «Шкода» не впорався з керуванням та протаранив будівлю супермаркету. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.
Аварія сталась о 02:40 год. на вулиці Галицькій у селі Давидів.
«Водій автомобіля «Шкода Октавія», 31-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та в’їхав у будівлю супермаркету. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав», – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці зазначають, що водій «Шкоди» мав ознаки алкогольного сп’яніння та відмовився від освідчення.
На чоловіка склали протоколи про адміністративні правопорушення за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження майна), а також за ст.130 (Керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Фото: поліція
Ольга Денисяка