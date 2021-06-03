Стали відомі імена затриманих у Львові поліцейських-накроторговців

Наприкінці травня цьогоріч працівники СБУ затримали групу львівських поліцейських, підозрюваних у збуті наркотиків. За інформацією видання Наші гроші. Львів, це правоохоронці з Львівського районного управління поліції Юрій Фок та Денис Антонець, а також їх ексколега Святослав Бурбан. До злочинного угруповання входив ще один працівник Львівського райуправління поліції Назарій Сенник, пише Zaxid.Net.

Так, організовану злочинну групу поліцейських у Львові, яких підозрюють у збуті наркотиків, викрили 21 травня. Як відомо, йдеться про двох працівників Львівського районного управління поліції та їхнього колишнього колегу. Ще двох правоохоронців тоді оголосили у розшук.

Зазначається, що прізвища затриманих не оголошували, однак під час обрання запобіжних заходів в одній з ухвал, імовірно, помилково вказали ім’я підозрюваного – заступника начальника відділу кримінальної поліції Львівського райуправління Юрія Фока. Його посадили в СІЗО з можливістю внесення застави у розмірі 2,27 млн грн.

Ще одному із підозрюваних застосували запобіжний захід тримання під вартою на два місяці, але передбачили заставу у 2,04 млн грн. Як пише Zaxid.Net, ним є старший оперуповноважений Львівського райуправління поліції Назарій Сенник. Він оскаржує обрану міру запобіжного заходу в апеляційному суді.

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Третім затриманим є Святослав Бурбан – колишній старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Личаківського відділу поліції. У червні 2020 року він подав декларацію перед звільнення з посади. Імовірно, саме він фігурує у справі як колишній поліцейський.

21 травня суд призначив експравоохоронцю заставу у розмірі 181 тисяча грн. В ухвалі не вказується фактичних обставин злочину особою, яка не є поліцейським та підозрюється у збуті наркотичних речовин, але в документі зазначалось, що підозрюваний «має широке коло знайомих серед службових осіб різних правоохоронних органів». Повідомляється, що 27 травня за Святослава Бурбана внесли заставу у 181 тис. грн.

Також, згідно з ухвалою Личаківського районного суду від 25 травня, майно Святослава Бурбана арештовано.

На порталі Судової влади також зазначений ще один поліцейський, Денис Антонець, який разом з Юрієм Фоком та Назарієм Сенником працює у Львівському районному відділі поліції. За інформацією територіального управління державної судової адміністрації, застави за Юрія Фока та Дениса Антонця на рахунки управління не вносились.

Нагадаємо, у Львові група правоохоронців налагодила продаж важких наркотиків та психотропних речовин – амфетаміну, «Альфа PVP», метадону та героїну.

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