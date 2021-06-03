Шевченківський гай запрошує на дитяче свято «ДітоЛіто». Програма

Шевченківський Гай запрошує на дитяче свято «ДітоЛіто» з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.
У цю неділю, 6 червня, з 13 00 до 18 00 у Музеї народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького відбудеться дитяче свято «ДітоЛіто» – перший захід в межах великого проекту «Скансен – дітям». На малечу чекають вистави, майстер-класи, казкові читання, виставка екзотичних тварин та інші розваги.
Музей розпочинає великий проект «Скансен – дітям»: протягом літа на малечу чекають захопливі квести, дитячі табори, цікаві майстерки та чимало різних активностей. Першим заходом проекту стане дитяче свято «ДітоЛіто», на якому можна буде відвідати різноманітні вистави, майстер-класи, казкові читання, виставку екзотичних тварин і не тільки.
У програмі дитячого свята «ДітоЛіто»:
Подвір’я хати Вербовець.
13.00 Вистава «Золоте курча» від Львівського театру ляльок.
Головна галявина
14:00 – 15:00 Вистава «Сонечко рятує світ» від Зразкового дитячого театру «Дивосвіт», смт. Козова, Тернопільська область;
15:00 – 16:00 Концертно-розважальна програма музичної студії «Джерело»;
16:00 – 17.00 Акторські тренінги від Творчої студії «Mandragora»;
17.00 – 17.40 Анімаційна програма «Леді Баг»;
17.40 – 18.00 Бульбашкове шоу.
Розважальна зона.
Інтерактивні майстер-класи.
Спортивно-розважальна програма.
Зустріч із екзотичними тваринами та птахами, ліплення із глини, аква-грим від еколого-натуралістичного центру.
Галявина майстер-класів (біля Стодоли)
14:00 – 17:00
Майстер-класи:
- Виготовлення текстильної іграшки.
- Виготовлення іграшок із соломи.
- Оригамі.
Ігрові бокси від Академії розвитку особистості «Унікум»
Подвір’я хати с. Либохори 1812 р.
14:00 – 17:00 Казки з Лесею Кічурою.
Фото:
Фото: vsyachyna.com
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Андрій Котенський