Шевченківський гай запрошує на дитяче свято «ДітоЛіто». Програма

Шевченківський Гай запрошує на дитяче свято «ДітоЛіто» з нагоди Міжнародного дня захисту дітей. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

У цю неділю, 6 червня, з 13 00 до 18 00 у Музеї народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького відбудеться дитяче свято «ДітоЛіто» – перший захід в межах великого проекту «Скансен – дітям». На малечу чекають вистави, майстер-класи, казкові читання, виставка екзотичних тварин та інші розваги.

Музей розпочинає великий проект «Скансен – дітям»: протягом літа на малечу чекають захопливі квести, дитячі табори, цікаві майстерки та чимало різних активностей. Першим заходом проекту стане дитяче свято «ДітоЛіто», на якому можна буде відвідати різноманітні вистави, майстер-класи, казкові читання, виставку екзотичних тварин і не тільки.

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У програмі дитячого свята «ДітоЛіто»:

Подвір’я хати Вербовець.

13.00 Вистава «Золоте курча» від Львівського театру ляльок.

Головна галявина

14:00 – 15:00 Вистава «Сонечко рятує світ» від Зразкового дитячого театру «Дивосвіт», смт. Козова, Тернопільська область;

15:00 – 16:00 Концертно-розважальна програма музичної студії «Джерело»;

16:00 – 17.00 Акторські тренінги від Творчої студії «Mandragora»;

17.00 – 17.40 Анімаційна програма «Леді Баг»;

17.40 – 18.00 Бульбашкове шоу.

Розважальна зона.

Інтерактивні майстер-класи.

Спортивно-розважальна програма.

Зустріч із екзотичними тваринами та птахами, ліплення із глини, аква-грим від еколого-натуралістичного центру.

Галявина майстер-класів (біля Стодоли)

14:00 – 17:00

Майстер-класи:

Виготовлення текстильної іграшки.

Виготовлення іграшок із соломи.

Оригамі.

Ігрові бокси від Академії розвитку особистості «Унікум»

Подвір’я хати с. Либохори 1812 р.

14:00 – 17:00 Казки з Лесею Кічурою.

Фото:

Фото: vsyachyna.com

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